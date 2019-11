Mechelen geraakt niet voorbij Charleroi en pakt 1 op 6

Tegenvallende week in Mechelen: 1 op 6. Na de comeback van STVV kon KV ook tegen Charleroi geen drie punten thuishouden. Het kwam zelfs tweemaal op achterstand en knokte wel even vaak terug, maar net niet genoeg om erop en erover te gaan. Het spektakelstuk eindigde op 2-2.

Na een 9 op 9 zag Malinwa de zekereeks woensdag tot een abrupt einde komen en Charleroi kwam zondag op bezoek met een 9 op 9. Een serieuze uitdaging, wist coach Vrancken, en dus greep hij in. Mechelen trad aan in een 4-4-2 en met vier nieuwe spelers tussen de lijnen.

Het vuur was al snel geopend Achter De Kazerne. KV begon nog wel geduldig en liet de Carolo’s niet aan de bal komen, tot ze uit het niets genadeloos toesloegen met de 0-1. Of beter: toen Mechelen het verdedigend liet afweten. Voornamelijk Swinkels verkeerde in niemandsland en liet een gat vallen waar Charleroi gretig indook. Bruno zette alleman in de wind en bediende de compleet vrijstaande Rezaei. Slechts tien minuten bezig en al in de achtervolging.

Goal(s) van de speeldag

De Iraanse spits kon echter niet te lang vieren. Vier minuten na zijn openingsgoal kopte hij een Mechelse hoekschop weg uit zijn eigen box, en toegegeven, wie had verwacht wat Kaya daar uit zijn rechter zou toveren? Uitgerekend in zijn 400ste wedstrijd op profniveau en tegen zijn ex-ploeg nam de Mechelse kapitein die weggewerkte bal op de slof en op heerlijke wijze deed hij de netten trillen voor de 1-1.

Dan was het aan Nurio Fortuna om even alle aandacht op te eisen. Eerst zorgde hij ervoor dat het niet 2-1 werd, want De Camargo duwde hem tegen de grond vlak voor hij kon scoren. Zeer licht, leek het, maar ook na kort overleg met de VAR werd het doelpunt afgekeurd. En dan scoorde diezelfde Nurio aan de overkant zowaar zelf de 1-2. Die van Kaya was al mooi, wel, die van hem was nóg mooier. Thoelen bokste een voorzet weg in zijn voeten en voor hij het wist verdween de volley van Nurio in de verste kruising. Perfecter kon niet.

Om het even in perspectief te zetten: op dit moment was de wedstrijd amper een halfuur aan de gang. Bovendien hebben we dan de panklare kansen tussendoor, zoals het afgeweken schot van Van Damme of Rezaei zijn wippertje dat Peyre voor de lijn moest weghalen, nog niet eens vernoemd. Tegen de rust zou ook Storm zijn naam en de 2-2 nog op het scorebord zetten. Diandy beging de fout op Van Cleemput, Penneteau dook naar de verkeerde hoek bij de penalty.

Gemiste kans

De spanning? Die bleef een hele avond bijzonder hoog. Mechelen dicteerde het tempo in de tweede helft en kreeg de beste kans om voor het eerst in de match op voorsprong te komen. De bal ging nogmaals op de stip voor een fout op Van Damme en opnieuw zette Storm zich klaar. Alleen zat Penneteau deze keer wel juist en liet Van Cleemput ook nog eens de rebound liggen. Dé kans op 3-2, gemist.

Het spektakelstuk leverde uiteindelijk een totaal van 20 doelpogingen op: 11 voor Mechelen, 9 voor Charleroi. Maar de stand bleef ondanks al die kansen staan op 2-2. Net als de match voordien zat er meer in, maar bleef Malinwa achter met vooral een teleurgesteld gevoel.