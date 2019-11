Hoe deze gemeente de 'ultieme ruimtelijke splinterbom' werd

Een blik achter de betonnen muur van Sint-Katelijne-Waver, een showcase van ruimtelijke wanorde.

‘De ultieme ruimtelijke splinterbom’. Zo luidt het oordeel van de ­planologen die Sint-Katelijne-Waver onder de loep namen. De Antwerpse gemeente hangt aan elkaar van linten en verkavelingen met daar­tussen een wildgroei van serres, tuinbouwbedrijven, maneges en zonevreemde woningen. Correspondente betonwoede Ine Renson ging er kijken om de drijfveren achter de Vlaamse verrommeling beter te proberen begrijpen.

Credits

Journalist Ine Renson | Host Nele Eeckhout | Redactie Nele Eeckhout, Anna Korterink | Audioproductie Joris Van Damme, Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.