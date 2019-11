Novak Djokovic wint Paris Master, Serviër pakt vijfde titel in Franse hoofdstad

Novak Djokovic (ATP 1) heeft voor de vijfde keer in zijn carrière de Rolex Paris Masters (hard/5.207.405 euro) op zijn naam geschreven.

De Serviër versloeg in de finale de Canadees Denis Shapovalov (ATP 28) in twee sets. Het werd 6-3 en 6-4 na één uur en acht minuten spelen.

Voor de 32-jarige Djokovic is het de 77e titel. ‘Nole’ won het toernooi van Parijs eerder in 2009, 2014, 2015 en 2016. Vorig jaar verloor hij de finale van de Rus Karen Khachanov.

Ondanks deze triomf zal de Serviër maandag zijn eerste plaats op de ATP-ranking verliezen aan Rafael Nadal. De Spanjaard schopte het immers tot de halve finale terwijl hij, in tegenstelling tot Djokovic, geen punten moest verdedigen in Parijs. Vorig seizoen moest Nadal immers geblesseerd afzeggen. Een nieuwe blessure (de buikspieren) deed hem zaterdag forfait geven voor zijn halve finale tegen Shapovalov.

De 20-jarige Canadees stond zondag pas voor de tweede keer in zijn carrière in een ATP-finale. Twee weken geleden pakte hij zijn eerste ATP-titel in Stockholm.

Shapovalov en Djokovic keken elkaar voor de vierde keer in de ogen. De drie eerdere duels vonden eveneens in 2019 plaats en telkens trok Djokovic aan het langste eind. (belga)