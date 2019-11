Zeges voor Kenianen Geoffrey Kamworor en Joyciline Jepkosgei in legendarische marathon van New York

Het was Kenia boven in de Marathon van New York. Bij de mannen was de overwinning voor de Keniaan Geoffrey Kamworor, bij de vrouwen won zijn landgenote Joyciline Jepkosgei.

De 26-jarige Kamworor legde de 42,195 km af in 2u08’13”. Het werd op het podium vergezeld door zijn landgenot Albert Korir (2u08’36”) en de Ethiopiër Girma Gebre (2u08’38”). Het is voor Kamworor zijn tweede zege in New York, na 2017. Vorig jaar werd hij derde. Toen won de Ethiopiër Lelisa Desisa.

De 25-jarige Jepkosgei triomfeerde bij de vrouwen in 2u22’38”, de tweede beste vrouwelijke chrono in de geschiedenis van de Marathon van New York. Enkel een andere Keniaanse, Margaret Okayo (2u22’31”), was in 2002 nog zeven seconden sneller. Het was voor de wereldrecordhoudster op de halve marathon (1u04’51” in Valencia in 2017) nochtans nog maar de eerste marathon in haar loopbaan.

De twee winnaars in New York. Foto: REUTERS

Jepkosgei werd op het podium geflankeerd door haar landgenote Mary Keitany (2u23’32”), de titelverdedigster en viervoudig winnares in New York, en de Ethiopische Ruti Aga (2u25’51”). (belga)