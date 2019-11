Balotelli’s antwoord op racisme: spits knalt bal in tribune en wil van het veld, maar neemt wraak met heerlijke goal

Aanvaller Mario Balotelli heeft zondag in de Serie A een statement gemaakt. De aanvaller van Brescia dreigde op bezoek bij Hellas Verona het veld te verlaten na racistisch gescheld aan zijn adres.

Het incident vond even voor het uur plaats. Na een actie aan de linkerkant van het veld nam Balotelli de bal in zijn handen en stapte ermee furieus in de richting van de Verona-supporters. Hij hield vervolgens zijn vinger tegen zijn oor, om zo ostentatief te luisteren naar hun geroep. Daarna stapte hij resoluut richting catacomben om te stoppen met voetballen. Zijn teammaats en de spelers van Hellas Verona hielden hem uiteindelijk tegen.

De wedstrijd lag enkele minuten stil, waarna de stadionspeaker een bericht voorlas waarin stond dat de spelers onmiddellijk het terrein zouden verlaten bij een volgend racistisch incident. Het bericht werd door een merendeel van de fans met boegeroep ontvangen. De wedstrijd herbegon uiteindelijk toch, met Balotelli nog op het veld, en eindigde in een 2-1 zege voor de thuisploeg.

SCHANDE | @FinallyMario pakt de bal, trapt die in de tribune van @HellasVeronaFC en verlaat het veld na racistische gezangen. ?



Wij staan volledig achter je, Mario. pic.twitter.com/7UAvl6vZWP — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 3, 2019

Balotelli scoorde vijf minuten voor tijd de aansluitingstreffer, maar verder kwamen de bezoekers niet meer. Bij Hellas Verona speelde Sofyan Amrabat, door Club Brugge verhuurd aan de Italiaanse club, mee.

Racisme is een steeds weerkerend probleem in de Italiaanse stadions. In het begin van het seizoen kregen ook Rode Duivel Romelu Lukaku (Inter) en de Ivoriaanse middenvelder Franck Kessié (Milan) er al mee te maken. Dit weekend werd Roma-Napoli nog heel even stilgelegd, omdat Kalidou Koulibaly (Napoli, ex-Genk) niet voor de eerste keer racistische slogans naar zijn hoofd kreeg.

De voorzitter van Hellas Verona reageerde teleurstellend op de acties van zijn supporters richting Balotelli. “Ik heb niets gehoord”, klonk het aan Italiaanse media.