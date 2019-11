Eerste cross, maar meteen bingo: Van der Poel soleert naar zege in Ruddervoorde

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft zijn rentree in het veld gevierd met een overwinning in Ruddervoorde. De Nederlander trok in de Superprestigemanche halfweg koers weg van de concurrentie en mocht gewoontegetrouw de handen in de lucht steken. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) werd tweede, Toon Aerts (Telenet Baloise LIons) derde.

Mathieu van der Poel keerde terugmet een tweede plaats bij het ingaan van het veld. Eli Iserbyt was andermaal de beste starter en probeerde meteen zijn dominantie te etaleren. Nog in de eerste ronde was het eerste momentje van MVDP al aangebroken: hij sloop voorbij de man van het seizoen in een bochtje en trok door. De West-Vlaming liet zich echter niet doen en nam met een hoogstandje de leiding weer over. Het publiek kirde van plezier, een zeldzaam gegeven in de hedendaagse cross. De toppers gingen allemaal eens aan de leiding, maar het viel vooral op hoe de renners van Pauwels Sauzen-Bingoal probeerden om Van der Poel uit zijn kot te lokken.

Iserbyt toonde zich een waardige uitdager en zette de rest zelf meermaals onder druk. Maar toen zijn ploegmakker Laurens Sweeck doortrok, begon Iserbyt wat weg te zakken. Tom Pidcock kende een korte revival met een snelle aanval en even snelle valpartij, waardoor opnieuw Sweeck kon versnellen.

Uiteindelijk geraakte enkel Van der Poel nog tot bij de man uit Schriek. Van der Poel kwam langzaam onder stoom en ging in de vijfde ronde nog eens met de hamer zwaaien. Het is nog geen sloophamer die de Nederlander kan bovenhalen, maar Sweeck kraakte wel. Met nog drie ronden te gaan kwam Van der Poel met acht seconden door aan de streep.

Pauwels Sauzen-Bingoal probeerde het ploegenspel te spelen. Foto: Photo News

De leider in de Superprestige was intussen in geen velden of wegen te bespeuren. Lars van der Haar zat snel op een dikke minuut en buiten de zestien, waardoor zijn leidersplaats te grabbel werd gegooid. Iserbyt zou buiten beeld gevallen zijn, maar moest wel zijn meerdere erkennen in Aerts en een uitstekende Tim Merlier.

Van der Poel trekt zich niets aan van klassementen dit seizoen en stoempte intussen lustig door op de weide van de Pyfferoens. Hij kon in de laatste ronde al de honneurs waarnemen, bedankte zijn mecaniciens in de post en kwam tevreden als winnaar over de meet. Sweeck volgde op de tweede plaats, Aerts werd derde en Merlier werd vierde. Een teleurgestelde Iserbyt werd vijfde in eigen gouw.