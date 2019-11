Leraren staken nu toch in Nederland

Eerst werd de staking aangekondigd, dan ingetrokken, nu gaat ze toch door. De voorzitter van de grootste onderwijsvakbond stapt op.

De staking op 6 november was bedoeld als protest tegen het lerarentekort in de Nederlandse lagere- en secundaire scholen. Maar vrijdagavond zegde minister van Onderwijs Arie Slob eenmalig 460 miljoen extra toe voor het onderwijs en leek de actie van de baan. Door die investering was er geen grond meer voor de actie, zei de onderwijsvakbond AOb.

Maar dat was zonder de leerkrachten zelf gerekend. Daar bleef het ongenoegen bestaan. Zij vinden het extra geld te weinig en geen structurele oplossing, schrijven Nederlandse kranten. Vakbondsvoorzitster Liesbeth Verheggen, die een convenant tekende met minister Slob over het extra geld, was in verlegenheid gebracht en stapte op.

De lerarenstaking gaat nu dus toch door, met als eis dat er een structurele herfinanciering komt voor het onderwijs. Ook de kleinere werknemersorganisaties PO in Actie en Leraren in Actie doen mee.