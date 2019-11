Telecomoperator Proximus meldt via Twitter een internetstoring. Klanten in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant kunnen hinder ondervinden. Ook lokale wifi-netwerken kunnen verstoord zijn.

Proximus TV blijft volgens de telecomoperator wel werken. 'Onze technische teams stellen alles in het werk om dit zo snel mogelijk op te lossen', klinkt het. Wat de oorzaak is van de storing en hoeveel Proximus-klanten er precies getroffen zijn, is voorlopig onduidelijk.