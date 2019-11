Farage zelf geen kandidaat bij vervroegde Britse verkiezingen

Nigel Farage, leider van de Brexit Party, zal zelf geen kandidaat zijn bij de vervroegde verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk op 12 december. Europarlementslid Farage wil naar eigen zeggen de voorkeur geven aan het ondersteunen van de kandidaten op zijn partijlijst.

‘Ik heb er diep over nagedacht’, aldus Farage aan de BBC. De gewezen UKIP-partijleider heeft zich in het verleden meermaals kandidaat gesteld voor het Britse Lagerhuis. 'Doe ik zelf een gooi naar een zetel of dien ik de zaak beter door het land door te reizen en mijn 600 kandidaten te steunen? Ik heb ervoor gekozen het laatste te doen’, aldus de 55-jarige Farage.

Farage moest eerder deze week in het zand bijten. Hij had premier Boris Johnson opgeroepen zijn Brexit-deal met Europa in de prullenmand te gooien en een ‘Leave’-alliantie met de Brexit Party te sluiten. Maar Johnson ging daar niet op in.

Farage blijft intussen wel de Brexit-deal van Johnson aanvallen. Volgens Farage is dat akkoord nadelig voor het Verenigd Koninkrijk en is het enkel gunstig voor de voorstanders van een behoud van het VK in de Europese Unie.

De kiezers moeten volgens Farage beseffen dat wat voorgesteld wordt ‘neerkomt op het behoud van een nauwe band met de Europese instellingen en een volgende fase van onderhandelingen van ten minste drie jaar.’