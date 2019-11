Minstens 22 doden bij aardbevingen in Filipijnen, honderden gewonden

Bij een aantal aardbevingen in het zuidelijke gedeelte van de Filipijnen zijn de voorbije twee weken al minstens 22 mensen omgekomen, zo melden de autoriteiten. Honderden anderen raakten gewond, en er zijn ook heel wat huizen vernield.

De eerste zware aardbeving werd op 16 oktober genoteerd in de provincie Cotabato. Die aardbeving had een magnitude van 6,3 op de schaal van Richter, minstens zeven mensen hebben het niet overleefd.

De voorbije dagen zijn nog eens minstens vijftien mensen overleden door een reeks aardbevingen. Dinsdag was het de beurt aan Mindanao, het tweede grootste eiland van Filipijnen. De regio werd getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6,6 op de schaal van Richter. Donderdag volgde een tweede aardbeving met een magnitude van 6,5, waardoor een hotel in de hoofdstad van Cotabato bijna instortte. Vrijdag trilde de aarde opnieuw in Cotabato, al nemen de schokken langzaam af in kracht.

Ook de woning van president Rodrigo Duterte in Davao City, waar hij donderdag verbleef toen de regio werd getroffen door een aardbeving, vertoonde verschillende scheurtjes.

De aardbevingen hebben ook verschillende landverschuivingen veroorzaakt waardoor heel wat bergdorpjes zijn afgesneden van de rest van het land.

De Filipijnen liggen in de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, een hoefijzervormig gebied rondom de Stille Oceaan. Daar zijn talloze vulkanen en jaarlijks duizenden, meestal kleinere aardbevingen. Ze worden veroorzaakt door de aardplaten die daar botsen.

In 2013 werd het Aziatische land getroffen door een aardbeving met een magnitude van 7,2, waarbij meer dan 200 mensen om het leven kwamen.

Foto: EPA-EFE

