Indrukwekkende beelden zijn het die Zacahria Mellon wist vast te leggen in Wyoming. In augustus vorig jaar boorde hij er maar liefst 280 gaten in de grond, om ze vervolgens te vullen met explosieven. De ontploffingen leidden tot een speciaal effect dat inmiddels honderdduizenden mensen hebben bekeken op sociale media.

Pas enkele dagen geleden plaatste Mellon zijn videobeelden op TikTok. 'De explosies waren bedoeld om bentoniet te ontginnen, een mineraal die in verschillende huishoudproducten wordt verwerkt', verklaarde hij. Door welk bedrijf hij werd ingehuurd om de ontploffingen te regelen, wilde Mellon echter niet vertellen. 'Het is in ieder geval niet het beroep dat ik eerst in gedachten had. Vroeger werkte ik op boorplatformen, maar de kans op een leuke baan als deze mocht ik niet laten schieten.'