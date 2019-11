De Amerikaanse president Donald Trump had zaterdagavond even tijd voor ontspanning en woonde een wedstrijd van Mixed Martial Arts (MMA) in Madison Square Garden in New York bij. Bij zijn aankomst werd de president wederom uitgejouwd door het publiek.

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor de president. Vorige week werden Trump en zijn vrouw Melania ook al uitgejouwd tijdens de vijfde en beslissende baseballwedstrijd in de World Series in Washington.