Illegale houtkappers doodden ‘beschermer van het Amazonewoud’

Bij een confrontatie tussen illegale houtkappers en de Guajajara-indianen, die het Braziliaanse deel van het Amazonewoud beschermen, werd een van hen gedood en een ander verwond, aldus de leiders van de indianenstam.

Omdat de politie niet optreedt tegen de illegale houtkap in hun reservaat, hebben de Guajajara-indianen (met meer dan 20.000 vormen ze een van de grootste inheemse Braziliaanse groepen) het heft in eigen handen genomen in het Braziliaanse deel van het Amazonewoud.

De ‘woudbeschermers’, zoals ze zichzelf noemen, zetten hinderlagen op voor de houthakkers, die ze onder bedreiging van vuurwapens gevangennemen en aan de politie uitleveren. Ze patrouilleren op zoek naar indringers, en steken hun kampen en wagens in brand.

Maar vrijdag liep het verkeerd. Een jonge indiaan, Paulo Paulino Guajajara, werd in het hoofd geschoten door illegale houtkappers terwijl hij aan het jagen was in het Araiboia-reservaat. Een andere stamlid raakte ook gewond, maar kon ontsnappen.

Volgens de stamleiders is het geweld toegenomen door de haatdragende speeches van president Jair Bolsonaro. Paulino sprak recent nog met journalisten van Reuters, en vertelde dat hij regelmatig bang was tijdens de patrouilles, maar dat ze wel moesten strijden voor de toekomst van hun kinderen. ‘We beschermen ons land en het leven hier.’