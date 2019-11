Antigifcentrum waarschuwt voor giftige pompoenen: 'Ze zijn niet allemaal eetbaar'

Halloween is voorbij. En dus bent u misschien ook van plan om van de pompoenen die u voor uw voordeur heeft gelegd soep te maken. Maar daar moet je mee oppassen, waarschuwt het antigifcentrum. 'Niet elke pompoen is eetbaar en we krijgen jaarlijks tientallen meldingen van vergiftiging binnen.'

Pompoensoep, pompoenlasagne of gewoon puur in de oven. De weken rond Halloween is de typische herfstgroente amper weg te denken. En die populariteit zien ook de supermarkten en groenteveilingen. Zij zagen ...