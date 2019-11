Geen finale voor Stijn Desmet ondanks Belgisch record tijdens WB-manche in Salt Lake City

Shorttracker Stijn Desmet scherpte zaterdag zijn nationale record op de 500 meter aan, maar dat hielp hem niet aan een finaleplaats. In de halve eindstrijd van de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City eindigde Desmet kansloos als vijfde.

Zijn tijd was 40.309 seconden. Een verbetering van het Belgisch record, dat hij op 1 februari van dit jaar in Dresden had gevestigd (40.386). De Chinees Dajing Wu won de halve finale in 40.015. De eindzege ging naar de Zuid-Koreaan Dae Heon Hwang (39.729). Desmet was in de vijfde baan gestart en die plek had hij gedurende de hele race. In de kwartfinale was hij erin geslaagd zich langs de tegenstanders te wurmen en werd hij in 40.606 achter Wu tweede.

Desmet kan de snelheidsduivels uit het Verre Oosten inmiddels aardig bijhouden. Hij en zijn zus Hanne, die zondag op de 1000 meter in actie komt, profiteren van hun training bij de Nederlanders in Heerenveen.

In de persoon van de Oranje-bondscoach Jeroen Otter hebben ze er een creatieve trainer bij. Hun Nederlandse collega’s prijzen de technische innovaties van de Belgische coach Pieter Gysel. Hij is de man achter de jetpropellor, een soort mini-raket, die jonge schaatsers op de rug krijgen om op zeeniveau al een beetje te wennen aan de snelheid op de hooglandbanen in Noord-Amerika. (belga)