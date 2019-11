Sint-Truiden haalt het met het kleinste verschil van Oostende dankzij treffer Suzuki

Mooi was het niet, boeiend nog minder. Maar we onthouden wel dat STVV na een krappe zege zes op zes pakt en KV Oostende zijn dramatische reeks vrolijk verder zet. Een doelpunt van Suzuki volstond voor de 1-0. Boli zag twee goals terecht afgekeurd voor buitenspel.

Tegen Charleroi werd er nog - zonder succes - voluit voor de aanval gekozen, zaterdagavond trok KVO met een meer realistische ingesteldheid naar STVV. De 0 op 12 en de vrije val in het klassement noopten daartoe. Ingebrigtsen had zijn ploeg gespiegeld aan Sint-Truiden: 3-5-2 met Sakala als diepste man. Sane speelde voor de verdediging. Bij STVV kreeg De Ridder de voorkeur op De Bruyn. De thuisploeg kreeg veelal de bal, maar voetbalde te traag om concrete kansen te versieren. Oostende hield de boel goed gesloten en speculeerde zelf graag op de counter. Dat resulteerde in een schot van Canesin op het kwartier na een goede actie van Skulason. Het was één van de vijf pogingen op doel van de Kustboys: onder andere ook Sakala (twee goede kopballen en een volley van Canesin waren gevaarlijk. De cijfers van Sint-Truiden voor de rust waren op aanvallend vlak een pak minder, want het kon geen enkel schot op het kader lossen. De poging van Suzuki en een volley van Boli waren de beste wapenfeiten. 60 procent balbezit aan de rust voor STVV, maar Oostende had wel de beste kansen en stond ook verdedigend goed.

STVV besliste om na de kantwissel meteen een tandje bij te steken. De organisatie van de bezoekers wankelde. Nadat een openingsdoelpunt van Boli eerst nog terecht werd afgekeurd voor offside, was het iets voor het uur wel raak. Een prima voorzet van Sousa werd perfect binnen gekopt door Suzuki, tot dan de beste Limburger. Niet veel later mistte de Japanner ook nog de 0-2. KVO ging hoger druk zetten in de hoop om iets terug te doen, maar dat ging natuurlijk ten koste van de eigen organisatie. Het gooide met Guri ook een extra aanvaller. STVV rook ruimte achter de verdediging en zag Boli de lat treffen na een mooie actie. Iets later leek de 2-0 wél een feit, maar alweer strooide buitenspel roet in het eten voor Boli. Minuut na minuut zag het er meer beroerd uit voor KVO, dat enkel nog sporadisch kon dreigen via stilliggende ballen. Ook de inbreng van Vargas en Guri, opnieuw beiden geen meerwaarde, brachten geen zoden meer aan dijk. De Kanaries konden voor de tweede keer op rij de volle buit pakken en pronken met 7 op 9 in de buik van het klassement. Aan zee zwelt de storm match per match aan: KVO heeft nu nul op vijftien en won niet meer sinds eind augustus. Opnieuw wordt het bang afwachten wat Cercle Brugge presteert.