Moeskroen nekt Antwerp op stilstaande fases en boekt eerste zege sinds midden september

Antwerp blijft krasselen, toch zeker qua resultaten. Het leek op weg naar een uitzege op Moeskroen, maar gaf na rust nog drie doelpunten weg en leed zijn vierde nederlaag. Laszlo Bölöni blijft zo onder druk staan. Op de topper tegen Club Brugge volgende zondag staat nu plots heel veel druk.

Van de basis naar de tribune en terug de basis in: onder Laszlo Bölöni kan het allemaal. Het overkwam dit keer Benson, die er niet te veel om maalde. Hij had woensdag natuurlijk graag tegen zijn ex-club Genk gespeeld, maar tegen zijn andere ex-club Moeskroen mocht hij nu dus wél opdraven. Refaelov bleef zo – voor de derde match op rij al – beteuterd op de bank zitten.

Bij Moeskroen kwam het wel erg snel geelgeschorste duo op het middenveld – Hocko en Boya – opnieuw aan de aftrap. Het doel van Les Hurlus: eindelijk weer aanknopen met de zege, want de laatste dateerde al van 15 september. Vasic had wel meteen erg veel last met een ongevaarlijk schot van Haroun, dat beloofde. Het duurde een kwartier vooraleer de thuisploeg zelf eens een heet standje voor doel creëerde. De Laet kon de scherpe voorzet van linksback Pietrzak nog net keren, voor de neus van Osabutey.

De rechter van Benson

Wat meer opwinding mocht wel en dus keken we weer in de richting van Lamkel Zé. De kersverse Kameroense international kreeg niet te veel ruimte, maar als hij zijn turbo aanzette, was het bij Moeskroen alle hens aan dek. Na een knappe ren legde hij af tot bij Mirallas, die in de kluts kon uithalen, maar recht op Vasic mikte.

Wat later lagen Osabutey en Hoedt geveld op het veld na een stevig kopduel. Toen beiden weer waren bekomen, had de Nederlander geen boodschap aan de uitleg van de Ghanees. We geven het maar mee, want veel kansen of technische hoogstandjes waren er niet om over te schrijven. Op het half uur dan toch plots… een doelpunt! Na een lange bal van Hoedt kreeg Mbokani het leer tot bij Benson, die doorging op rechts en met zijn rechter – moet hij váker doen – de perfecte assist afleverde. De doorgelopen Mbokani had maar binnen te knikken: 0-1. De tiende competitiegoal al voor de Congolese topschutter, die van de Gouden Stier een apart doel gemaakt heeft, en meteen ook het laatste belangrijke wapenfeit in de eerste helft.

Weer geen clean sheet

Geen wissels aan de rust bij Moeskroen, maar Bernd Hollerbach had er al eentje opgebruikt. Pietrzak was tien minuten vóór rust al naar de kant gehaald wegens constant in de problemen en geel achter zijn naam. De Medina was zijn vervanger. Het bracht offensíéf natuurlijk weinig zoden aan de dijk. De thuisploeg kon gewoon te weinig creëren en had wat meeval nodig om op gelijke hoogte te komen. En die meeval hád het ook toen Ciranni zijn vrijschop in de muur mikte, maar vervolgens wel de rebound laag kon binnenknallen. Bolat baalde – alweer geen eerste clean sheet voor hem – en met die 1-1 op het uur was alles te herdoen.

Moeskroen rook nu zijn kans en Hocko probeerde het van buiten de zestien, maar zijn schot kon Bolat niet verontrusten. Bölöni greep wel in en bracht Refaelov dan toch nog eens, in de plaats van Benson. Hongla loste De Sart af, wat later kwam Miyoshi er nog op. Maar de wissels hielpen niet, integendeel. Na balverlies van Lamkel Zé rond de eigen zestien kreeg Osabutey het leer plots voor zijn voeten. Hij twijfelde niet en knalde via het lichaam van De Laet over Bolat in doel. Antwerp kon geen vuist meer maken en tien minuten voor tijd werd het zelfs 3-1. Quieros kopte de vrijschop door tot bij Godeau, die hoog in doel knalde.

Druk tegen Club Brugge

Shame on you, shame on you, zo zongen de bezoekende fans nu. Zo snel kan het gaan. Antwerp ging nog wel op zoek naar de comeback, maar het vizier van de spelers stond niet op scherp. Lamkel Zé mikte van dichtbij over, en Refaelov en Haroun zagen hun schoten nog geblokt. De vierde nederlaag voor de Great Old was zo een feit, en nu komt er op de thuismatch tegen Club Brugge volgende zondag wel heel veel druk te staan.