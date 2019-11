Zulte Waregem duwt Waasland-Beveren dieper in de problemen met zege in blessuretijd

Bijzonder zure thuisnederlaagvoor Waasland-Beveren dat na rust op karakter op weg leek naar een eerste puntje na drie opeenvolgende nederlagen.Een bijzonder fortuinlijk Zulte Waregem gaf 93 minuten lang niet thuis op de Freethiel maar dankzij een doelpunt van Larin - diep in de toegevoegde tijd - bleef de thuisploeg uiteindelijk toch weer met lege handen achter.

Bij de thuisploeg bracht Arnauld Mercier vier nieuwe namen aan de aftrap. Zo kwamen in vergelijking met de verliespartij op bezoek bij Standard Foulon, Jubitana, Koita en Dierckx in het elftal. Francky Dury bracht met Zarandia en Bjordal dan weer twee verse krachten in zijn team. Waasland-Beveren dat haar laatste drie competitieduels verloor, trok meteen vol in de aanval maar behalve een leuk schot van Kobayashi en een prima poging van Durmishaj leverde dat niet zoveel op.

Diezelfde Kobayashi kon even later echter al niet meer verder door een spierblessure en dat betekende toch een flinke streep door de Wase rekening. Zulte Waregem beleefde het eerste half uur van de wedstrijd bijzonder apathisch en mocht gelukkig zijn dat Bossut wel bij de les was toen Jubitana met een sluwe vrije trap en Dierckx van dichtbij hun kans waagden. Essevee knokte zich vervolgens in de partij maar hun eerste doelpoging, een prima schot van Zarandia, zoefde een metertje naast de kooi van Jackers.

Even later was het toch raak toen Jackers een poging van Larin onvoldoende kon verwerken en in de voeten van Bjordal duwde: de Noorse aanvaller aarzelde niet en nam het geschenk dankbaar aan, 0-1. Een hard gelag voor Waasland-Beveren dat voor de pauze toch nog even de neus aan het venster stak maar bij een rommelige fase na een hoekschop belandde de bal uiteindelijk pardoes op de paal. Essevee mocht zich dan ook gelukkig prijzen met die krappe voorsprong halfweg.

Jackers doet Freethiel opschrikken

Na de pauze kreeg de thuisploeg al meteen een unieke kans op de gelijkmaker: Foulon verstuurde van op links een puike voorzet maar Dierckx - volkomen los gelaten door de bezoekende defensie - kopte onbegrijpelijk naast. Aan de overkant ontsnapte Jackers op een vrije trap van De fauw dan weer aan een twee schemeliege tegengoal, de 22-jarige keeper kreeg de bal niet onder controle maar kwam met de schrik vrij vermits de Essevee-spelers even verrast waren.

Ondertussen ging het bij de troepen van kwaad naar erger waarbij vooral jonge krachten zoals Koita duidelijk leden aan faalangst. Het was dan ook wachten op het nekschot maar zelfs Larin - die door de thuisdefensie mocht wandelen - liet het na om de wedstrijd op slot te gooien. En toen gooide Koita alle schroom van zich af, de 21-jarige Antwerpenaar haalde verschroeiend uit en liet Bossut met een heerlijk schot kansloos.

Waasland-Beveren speelde nu plots totaal bevrijd en ging nadrukkelijk op zoek naar een tweede treffer maar in de zone van de waarheid bleek het toch zo moeilijk om de kansen af te werken. Zo kreeg Emmers in de absolute slotfase nog een heerlijke mogelijkheid om zich te kronen tot matchwinnaar maar de huurling die door Inter op de Freethiel werd gedropt, besloot van dichtbij warempel toch nog voorlangs.

En als een voorzet van Badibanga dan toch eens in doel leek te belanden, was er toch weer die dekselse Bossut die zijn onherkenbaar zwakke ploegmakkers overeind hield. Essevee bakte er na rust werkelijk niets meer van en de keuze van Dury om Bürki te brengen in plaats van Zarandia zorgde al zeker niet voor beterschap. Het verraadde vooral een gebrek aan vertrouwen. En toch gingen de bezoekers met de drie punten aan de haal. Caufriez beging diep in blessuretijd een nodeloze overtreding: Bruno trapte de bal in het pak, De fauw kopte door en de onvermijdelijke Larin haalde de trekker over (1-2). Waasland Beveren lag uitgeteld tegen het canvas.