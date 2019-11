Bij de ontploffing van een autobom in het centrum van de Noord-Syrische stad Tall Abjad zijn zaterdag zeker vijftien mensen om het leven gekomen. De stad staat sinds kort onder controle van de Turkse troepen.

Dertig anderen raakten gewond. Dat melden ziekenhuisbronnen.

De explosie vond plaats aan een tankstation. Volgens bronnen was de auto volgepakt met explosieven.

De meeste gewonden worden net over de grens verzorgd in Turkse ziekenhuizen, omdat er in de stad zelf te weinig voorzieningen meer zijn. Sinds de start van het Turkse offensief in de regio zijn al tienduizenden mensen gevlucht uit Tall Abjad.

Wie achter de aanslag zit, is nog onduidelijk. Turkije beschuldigt de Koerdische militie YPG.

De afgelopen weken werden al verschillende bomauto’s ingezet bij aanslagen in de regio.