Romelu Lukaku is opnieuw de grote held van Inter na twee late doelpunten tegen Bologna

Internazionale heeft op het veld van Bologna in extremis de drie punten gepakt. De Nerazzurri leken in het Stadio Renato Dall’Ara lange tijd op weg naar puntenverlies, maar Romelu Lukaku redde laat in de tweede helft nog de meubelen. De topscorer van de Rode Duivels maakte in het laatste kwartier nog twee doelpunten, waaronder een strafschop, en legde zo de eindstand vast: 1-2.

Inter begon het best aan de wedstrijd, en na een kwartier spelen kreeg Lukaku al een kansje om de score te openen. Ook zijn tweede poging ging niet erin, want Bologna-doelman Skorupski stond pal. De derde kans ging wél binnen, maar het doelpunt werd afgevlagd voor buitenspel. Enkele minuten eerder had ook Martinez al een goal afgekeurd zien worden om dezelfde reden. Bologna prijsde zich dus gelukkig met een 0-0 bij de rust.

In de tweede helft zette Bologna de wedstrijd op zijn kop door net voor het uur de score te openen. Roberto Soriano scoorde vanaf de rand van het strafschopgebied de 1-0. Lukaku reageerde meteen, maar zijn kopbal ging over. Met nog een kwartier op de klok lukte het dan toch: 1-1. En Big Rom was nog niet klaar. In de absolute slotfase kreeg Inter nog een strafschop na een fout van Riccardo Orsolini. Lukaku nam de elfmeter voor zijn rekening en miste niet: 1-2 was meteen ook de eindstand.