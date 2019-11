Rafael Nadal geeft forfait voor halve finale Masters Parijs tegen Shapovalov die in finale Novak Djokovic ontmoet

De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) heeft zaterdag geblesseerd forfait gegeven voor zijn halve finale tegen het Canadese toptalent Denis Shapovalov (ATP 28) op de Rolex Paris Masters (hard/5.207.405 euro). In de finale neemt Shapovalov het op tegen de Serviër Novak Djokovic (ATP 1).

Welke blessure Nadal heeft, is nog niet bekendgemaakt. In Parijs speelde de Spanjaard zijn eerste toernooi (de Laver Cup buiten beschouwing gelaten) sinds hij begin september de titel veroverde op de US Open. Nadien was hij out met een blessure aan de linkerhand. Eerder op de dag ontdeed Djokovic zich met 7-6 (7/5) en 6-4 van de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 27).

Ondanks zijn forfait zal Nadal maandag Djokovic sowieso aflossen als nieuwe nummer 1 omdat hij in Parijs, in tegenstelling tot de Serviër, geen punten moest verdedigen.

Shapovalov (20) staat zondag pas voor de tweede keer in zijn carrière in een ATP-finale. Twee weken geleden pakte hij zijn eerste ATP-titel in Stockholm.

De 32-jarige Djokovic mikt op een 77ste titel, de vijfde in Parijs. ‘Nole’ won het toernooi al in 2009, 2014, 2015 en 2016. Vorig jaar verloor hij de finale van de Rus Karen Khachanov.

Shapovalov en Djokovic keken elkaar al drie keer in de ogen. Alle duels vonden in 2019 plaats en telkens trok Djokovic aan het langste eind. (belga)