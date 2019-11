Lichaam van vrouw gevonden in koffer: slachtoffer geïdentificeerd

In de koffer van een auto is vrijdagavond in Bouffioulx het lichaam van een vrouw gevonden. De politie is op zoek naar een verdachte.

De auto stond geparkeerd op een oprit in de Émile Vanderveldestraat, tegenover een warenhuis van Delhaize, in Bouffioulx, een deelgemeente van Châtelet in de provincie Henegouwen.

Na de vondst werd het parket van Charleroi op de hoogte gebracht van de feiten en kwam ook ter plaatse, samen met het labo. Experts onderzochten de plaats, op zoek naar eventuele aanwijzingen.

Zaterdagnamiddag heeft het parket het slachtoffer geïdentificeerd als Aurélie Montchery, een jonge moeder die geboren is in 1988.

De vermoedelijke dader is nog steeds op de vlucht. Mogelijk ligt een relatiebreuk aan de basis van de feiten.