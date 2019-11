Een Indonesische man die de overheid adviseerde over de islamitische wet is in het openbaar gegeseld voor overspel.

De straf werd uitgevoerd in de ultraconservatieve provincie Aceh, waar de sharia geldt.

De 46-jarige man kreeg 28 stokslagen door een religieuze agent. Hij werkte voor de Aceh Ulema Council, die de overheid adviseert over de wetgeving.

‘Het maakt niet uit of hij een imam of een gewone burger is, de overheid maakt geen onderscheid’, zegt gezagsdrager Husaini Wahab. Volgens hem moeten de publieke straffen mensen aan de wet herinneren.

De man had een affaire met een getrouwde vrouw. Ook zij werd publiekelijk 23 keer geslagen.

Naast overspel worden onder meer alcohol drinken en seks voor het huwelijk op een gelijkaardige manier bestraft. Ook homoseksualiteit is verboden.

De publieke stokslagen zijn wreed en inhumaan, stellen mensenrechtenorganisaties. Ook de Indonesische president Joko Widodo roept op om ze af te schaffen.