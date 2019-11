Spotify lanceert app voor kinderen

Voor jonge oren kan Spotify een jungle zijn: je hoort er net zo makkelijk de brave popsongs van Taylor Swift als de gewelddadige raps van XXXTentacion. Daar lijkt de Zweedse streamingdienst nu iets op gevonden te hebben. In Ierland werd gisteren Spotify Kids gelanceerd, een aparte app die ­gericht is op kinderen vanaf drie jaar.

De Zweedse streamingdienst noemt het zelf ‘een speeltuin van geluid, ontwikkeld met veiligheid en privacy als topprioriteiten’. De app zal namelijk vooral meezingers, verhaaltjes en soundtracks bevatten, en geen expliciete teksten. Weinig kans dus dat uw kleinste er pakweg N.E.R.D.’s ‘Lap dance’ of Lil Kleines ‘Drank & drugs’ ontdekt.

De app maakt deel uit van het Premium Family-abonnement, dat gebruikers 14,99 euro laat betalen voor toegang tot zes aparte accounts. Dat betekent meteen ook dat de app advertentievrij zou zijn. Ouders zouden de app kunnen instellen voor ‘jongere kinderen’ of ‘oudere kinderen’ – die eersten krijgen vooral Disneysongs en liedjes over dino’s, de oudere Ariana Grande of Bruno Mars.

Bij Music Ally benadrukte Spotify dat alle songs op de Kids-app met de hand gekozen zijn door een curatieteam – er zouden maar zo’n 6.000 songs op de app staan, en die zouden aangepast worden per regio. Daarmee lijkt het de ­kritiek te willen vermijden die Youtube Kids te verwerken kreeg. Dat steunde ook op algoritmische curatie, waardoor er een aantal ongepaste video’s door de filter kwamen.

Spotify wil de app in de komende maanden verder uitrollen in andere landen.