Gooi je met borden of hul je je in koppig stilzwijgen? In elke relatie zit het er wel eens tegen. Volgens conflictbemiddelaar en relatietherapeute Liesbet Van Eeckhaut is ruziemaken zelfs goed voor een koppel. Maar enkel wanneer het op een constructieve manier gebeurt. Hoe je dat doet, zie je in deze video.

