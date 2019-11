Een verborgen camera in het Nationaal park Zemlja Leoparda in Rusland, heeft een amoerpanter of Siberische luipaard kunnen filmen. Deze zeldzame soort komt enkel voor in het Russische Verre Oosten en Noord-Korea. Het Nationaal Park werd in 2012 opgericht om te voorkomen dat de pantersoort zou uitsterven. Momenteel zijn er slechts 120 wilde amoerpanters in Oost-Rusland.