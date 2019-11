Klimaatjongeren hopen op snel zeilschip om klimaattop te halen

De klimaatjongeren die met een zeilschip op weg zijn naar Zuid-Amerika, hopen dat enkele leden van de groep de klimaattop in Madrid toch nog kunnen bijwonen. Daarvoor zoeken ze een snel zeilschip dat hen van Brazilië naar Spanje kan brengen.

De klimaatjongeren die met een zeilschip op weg zijn naar Zuid-Amerika, hopen dat enkele leden van de groep de klimaattop in Madrid nog kunnen bijwonen. Daarvoor zoeken ze een snel zeilschip dat hen van Brazilië rond 12 november weer naar Spanje kan brengen.

In navolging van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, vertrok een dertigtal Europese jongeren op 2 oktober met een driemaster vanuit Nederland richting Brazilië. Onder hen de Belgische activisten Adélaïde Charlier en Anuna De Wever. Vanuit Brazilië wilden ze met de bus verder reizen naar Chili om daar begin december de klimaattop bij te wonen.

Wegens de sociale onrust in Chili verhuisde de top echter in extremis naar Madrid.

‘We zouden heel gelukkig zijn mochten op zijn minst enkele afgevaardigden van onze groep de COP kunnen bijwonen om onze visie te delen’, zeggen de jongeren in een mededeling. ‘Vanuit Belém in Brazilië zou ons groot schip niet op tijd kunnen zijn, maar een raceschip misschien wel.’ De jongeren vragen tips om zo’n snel schip geregeld te krijgen.

Ook Greta Thunberg lanceerde al zo’n oproep. Zij was eerder naar het Amerikaanse continent afgereisd. Ook zij wil de Atlantische Oceaan weer oversteken. ‘Het blijkt dat ik de halve wereld ben rondgereisd, in de verkeerde richting’, schreef ze vrijdag op Twitter. ‘Ik zal een manier moeten vinden om de Atlantische Oceaan in november over te steken. Als iemand mij kan helpen met transport, zal ik erg dankbaar zijn.’