Een Brussels dansduo heeft vrijdag de show gestolen in het populaire Amerikaanse televisieprogramma van Ellen DeGeneres. Een dag later gaat de video van hun interview en danspasjes viraal.

De Brusselse danseres Jennifer Bonsenge en haar negenjarige pupil Anae werden door DeGeneres uitgenodigd in Californië om het dansje waarmee ze al even de ronde doen op sociale media, live bij haar in de studio te komen tonen.

DeGeneres heeft het duo leren kennen dankzij Meghan Markle. De hertogin van Sussex had hun dansvideo, die intussen al meer dan zestien miljoen views heeft verzameld, persoonlijk bij haar aangeprezen, vertelde DeGeneres nog, tot grote verbazing van Bonsenge.

Bonsenge runt met AfroHouseBelgium haar eigen dansschool in Sint-Joost-ten-Node, en zit ook achter het liefdadigheidsproject Dance4kids, zo meldt Bruzz.

‘Ik liet deze dansers helemaal van België overvliegen. Dit is hoe goed ze zijn’, beklemtoont de presentatrice op Twitter. Extra verrassing: beide danseressen gaan naar huis met elk 10.000 dollar (bijna 9.000 euro).