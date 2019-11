Leonardo DiCaprio: ‘Dankzij Greta ben ik optimistisch over de toekomst’

Leonardo DiCaprio en Greta Thunberg, twee van ’s werelds bekendste klimaatactivisten, hebben elkaar ontmoet in Los Angeles. En dat heeft vooral indruk gemaakt op de acteur.

De Amerikaanse acteur en klimaatactivist Leonardo DiCaprio heeft al vaker zijn steun uitgesproken voor de klimaatspijbelaars, en in het bijzonder voor Greta Thunberg. Toen die naar de Verenigde Staten kwam, op weg naar de nu afgelaste klimaattop in Chili, kon een ontmoeting tussen de twee dan ook niet uitblijven.

DiCaprio deelde op zijn Instagram-account foto’s van hun twee, met daaronder een lofzang over de Zweedse tiener. ‘Greta Thunberg is een leider van deze tijd geworden’, aldus de acteur.

‘De geschiedenis zal ons beoordelen op wat we vandaag doen, zodat toekomstige generaties van dezelfde leefbare planeet kunnen genieten die wij zo duidelijk als vanzelfsprekend hebben beschouwd’, schrijft DiCaprio. ‘Ik hoop dat Greta’s boodschap een wake-upcall is voor alle wereldleiders.’

‘Het is dankzij Greta en alle andere jonge klimaatactivisten dat ik optimistisch ben over wat de toekomst in petto heeft. Het was een eer om tijd door te brengen met Greta. Zij en ik hebben afgesproken dat we elkaar zullen blijven steunen, in de hoop op een betere toekomst voor onze planeet.’

Thunberg heeft voorlopig nog niets geschreven over de ontmoeting met DiCaprio. Ze heeft het dan ook druk met zoeken naar een klimaatvriendelijke manier om de Atlantische Oceaan opnieuw over te steken, zodat ze op tijd is voor de klimaattop in Madrid die op 2 december van start gaat. ‘Als iemand mij kan helpen met transport, zal ik erg dankbaar zijn.’