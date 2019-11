Mysterie van olie aan Braziliaanse stranden opgelost

De voorbije weken werden honderden kilometers kust bij Brazilië besmeurd met olie. Brazilië heeft nu de verantwoordelijken gevonden.

Het Braziliaanse toerisme en de visserij in het noordoosten lijden al enkele weken door een lang oliespoor dat meer dan 2.500 km kust heeft besmeurd. Er werd al tweeduizend ton smurrie opgeruimd. Meer dan honderd dode schildpadden, vogels en dolfijnen zijn er aan de stranden aangespoeld

Lange tijd was onduidelijk waar de olie vandaan kwam.

Foto: afp

Brazilië heeft nu evenwel aangekondigd dat het een tanker onder Griekse vlag was die verantwoordelijk is. Het schip vervoerde ruwe olie uit Venezuela en was op weg naar Singapore. De tanker verloor de olie - ruim drie miljoen liter - zowat 700 km voor de kust van Brazilië.

Brazilië gaat nu schadevergoeding vragen omdat de tanker heeft nagelaten te waarschuwen voor het olielek. Vrijdag deed de politie al huiszoeking bij twee bedrijven in Rio de Janeiro die banden zouden hebben met het schip of de eigenaren.

Volgens Brazilië is dezelfde tanker eerder een tijdlang vastgehouden in een Amerikaanse haven wegens ‘onwettelijke procedures bij het scheiden van water en olie bij het laten weglopen van water in de zee’.