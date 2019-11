Gaston en Leo herleven in musical

Gaston en Leo krijgen een hommagemusical. Het idee komt uit de koker van komiek Dirk Van Vooren (46) en acteur Kobe Van Herwegen (35). De regie zal in handen zijn van Frank Van Laecke (61), die zowat elke succesmusical in Vlaanderen – tegenwoordig 40-45 – in goede banen leidt.

Volgens Van Herwegen wordt gekozen voor een musical om duidelijk te maken dat het geen sketchshow van Gaston en Leo wordt. 'Die mannen waren uniek, van Gaston en Leo blijf je af. Maar we willen wel tonen wie ze waren, op basis van de mensen die hen kenden. Geen sketch van Joske Vermeulen dus, maar bij ons kom je wel aan de weet hoe Joske Vermeulen ontstond.'

'Wij tonen het leven achter de coulissen', zegt Van Vooren. 'Gaston en Leo waren geen podiumgoden die na afloop flessen champagne dronken en kaviaar aten. Het waren harde werkers, die soms ziek op het podium stonden. De geboorte van hun kind misten omdat ze niet weg konden uit de voorstelling. Hoe vaak moesten ze hun eigen emoties verdringen om het publiek een plezante avond te bezorgen.'

Jenny en Chantal, de echtgenote en dochter van Gaston Berghmans, zaten aanvankelijk met heel wat vragen. 'Maar het enthousiasme van Dirk en Kobe trok me over de streep, zij zijn echte fans', vertelt Jenny. Martine, de dochter van Leo Martin, zegt fier te zijn. 'Het is goed dat de mensen zullen zien wie Gaston en Leo echt waren. Hun achtergrond, hoe ze elkaar leerden kennen.'

De musical over Gaston en Leo gaat in première in 2023, dertig jaar nadat het overlijden van Leo Martin het einde van het legendarische duo inleidde. Wie de titelrollen zullen spelen, is nog niet bekend.

Dirk Van Vooren en Kobe Van Herwegen (Foto: Jeroen Hanselaer)