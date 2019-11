Moeder van Nederlands ‘spookgezin’ werd in diepste geheim gecremeerd

Tot nu was het een groot mysterie waar het lichaam van de overleden moeder van het zogeheten Nederlandse ‘spookgezin’ was gebleven. Nu is duidelijk dat de vrouw in 2004 in het diepste geheim is gecremeerd in Zwolle.

Dat gebeurde in crematorium Kranenburg, zo bevestigt directeur Fons Bergman aan het Dagblad van het Noorden. 'De crematie van de vrouw staat bij ons te boek als een bijzonder dossier. Het ging om een ‘geheime’ crematie in volledige beslotenheid. Dat betekent dat wij geen details naar buiten brengen op verzoek van de opdrachtgever van de crematie. Een nadrukkelijke wens van de echtgenoot.'

De vrouw werd gecremeerd onder de naam zoals ze was ingeschreven in de burgerlijke stand: Hye Jin Moon. De politie onderzoekt nog of zij de biologische moeder is van de zes kinderen die negen jaar lang in een boerderij in Ruinerwold zaten. Moon overleed in 2004 in het ziekenhuis van Zwolle aan de gevolgen van kanker.