Topper in 1B tussen OH Leuven en Union gestaakt door stroompanne

De topper in de Proximus League tussen OH Leuven en Union is vrijdagavond vroeg in de tweede helft bij een 0-0-tussenstand definitief gestaakt omdat door een stroompanne de lichten van de Leuvense hoofdtribune telkens opnieuw uitvielen. Een forfaitnederlaag en het mislopen van de eerste periodetitel dreigen nu voor de thuisploeg.

De miserie begon vrijdagavond in de 44e minuut. Toen gingen voor het eerst de lichten van de hoofdtribune aan Den Dreef uit. Niet dat het hele stadion in duister gehuld was, maar een kwart van het veld werd niet meer verlicht en dus kon scheidsrechter Jordy Vermeire niet anders dan vroegtijdig voor de rust te blazen.

En de technische problemen bleven maar verder gaan in de tweede helft. Vijf minuten na de rust vielen de lichten van de hoofdtribune een tweede keer uit. De spelers gingen naar binnen en de partij werd tien minuten stilgelegd. Opnieuw leek de stroompanne opgelost, maar toen de wedstrijd nog twee keer gestaakt moest worden nadat de stadionlichten het maar voor enkele minuten volhielden blies ref Vermeire de match definitief af.

Forfait of herspeeld?

Het reglement van de KBVB stipuleert immers dat de wedstrijd dertig minuten moet stilliggen alvorens tot een stopzetting kan overgegaan worden. Er komt nu een onderzoek door de Geschillencommissie van de Belgische Voetbalbond. Als het probleem lokaal is, en dus de schuld is van OHL, dan heeft de club allicht een forfaitnederlaag aan zijn broek. Als het stroomprobleem veroorzaakt werd door een algemene en grotere panne bestaat de kans dat de partij herspeeld moet worden.

Loopt OHL winst in eerste periode mis?

OHL is op twee speeldagen van het einde van de eerste periode de leider in 1B. Het telt één puntje meer dan Virton en drie meer dan Westerlo en Union. Bij een forfaitnederlaag voor OHL zouden de Leuvenaars door erg ongelukkige omstandigheden naast de eerste periodetitel kunnen grijpen.

Filip Van Doorslaer, cco OHL: 'We zijn momenteel nog aan het zoeken naar de oorzaak van het lichtprobleem, maar er is vrijdagmorgen een grote stroompanne geweest in de straat naast het stadion, de Kardinaal Mercierlaan. Dat er een verband is met ons probleem van vanavond, lijkt me bijna zeker. Er zijn al járen geen problemen meer geweest met onze lichten. Niet bij de wedstrijden van OHL, niet bij de Red Flames en niet bij de Jonge Rode Duivels. Overigens beschikten we ook zonder het defecte deel van onze lampen nog over de vereiste 800 lux. Het was een inschatting van de scheidsrechter om de wedstrijd te staken. Wat dit voorval betekent voor het vervolg van de eerste periode, kan ik nog niet zeggen. Maar wij willen die strijd op het veld voeren, niet voor de groene tafel.'