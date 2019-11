Bij aanslag in Mali zijn 53 soldaten en een burger omgekomen

Bij een aanslag op een militaire basis in Indelimane in Mali aan de grens met Niger zijn 53 Malinese soldaten en één burger omgekomen

Verder vielen er nog gewonden en is er schade, aldus het Malinese leger. ‘De situatie is onder controle en de evaluaties worden gemaakt’ klinkt het intussen. De precieze omstandigheden van de aanval zijn nog onduidelijk.

Het regeringsleger van Mali is vooral in het noorden van het land verwikkeld in een strijd met jihadisten die worden gelinkt aan Al-Qaeda en IS. Eind september kwamen al 38 militairen om bij aanvallen tegen legerbases in het midden van het land.

In Mali is het al lang zeer onrustig. Er is dan ook een internationale troepenmacht gestationeerd, maar ook die kan dergelijke aanslagen niet verhinderen.

Mid september waarschuwde de inmiddels yuitgeschakelde IS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi nog voor ‘dagelijkse operaties’ in het door oorlog geteisterde land.

In 2012 begonnen aan Al-Qaeda en Islamitische Staat-gelieerde jihadistische strijders een oorlog in Noord-Mali die uitdijde naar Midden-Mali. Om zich te beschermen, richtten dorpen lokale milities op die zich bij wraakacties al snel schuldig maakten aan brutale moordpartijen op burgers. Jihadistische krijgsheren zaaiden bewust verdeeldheid tussen de verschillende etnieën en rekruteerden dorpsmilities voor hun eigen oorlogsmachine

Die strategie lijkt te werken. Het geweld loopt de laatste tijd helemaal uit de hand. Het Malinese leger krijgt de situatie niet onder controle en oogst daarvoor de nodige kritiek. Verder blijkt uit een rapport van de International Crisis Group dat ook de VN-Veiligheidsraad er steeds minder in slaagt greep te krijgen op cruciale conflicten zoals in Mali.