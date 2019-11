Turkije pakt twee IS-militanten op aan grens

Turkije heeft twee vermoedelijke IS-militanten opgepakt aan zijn grens met Syrië. Dat meldt de staatszender TRT. Het gaat om twee vrouwen met de Russische nationaliteit.

De twee vrouwelijke IS-militanten, die ook drie kinderen meehadden, kwamen het land illegaal binnen, meldt TRT. Nabij de Syrische grens, in de zuidelijke provincie Kilis, zijn ze opgepakt en aan de provinciale immigratieautoriteiten overgeleverd.

Volgens de staatszender worden ze gezocht door Interpol.

Van de 10.000 gevangen IS-terroristen zijn er naar schatting 500 volwassen uit Europa en minstens 700 Europese kinderen.

De Belgische regering neemt nog altijd geen initiatief om Belgische IS-strijders te gaan halen in Syrië zodat ze in ons land kunnen terechtstaan. Ook niet nu Irak heeft bekendgemaakt dat het niet van plan is om Europese strijders in Irak te berechten, zoals diverse Europese landen hadden gevraagd.

Intussen proberen enkele IS-strijders en -strijdsters hun terugkeer via de rechtbank af te dwingen. De Antwerpse IS-weduwen Tatiana Wielandt (27) en Bouchra Abouallal (28) probeerden gisteren al voor de derde keer voor de rechter in kort geding hun gelijk te halen. De twee vorige keren vingen ze bot.