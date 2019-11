Delhi, het hoofdstedelijk gebied van India, wordt geteisterd door erg zware luchtvervuiling. De lokale autoriteiten hebben er zelfs de noodtoestand uitgeroepen.

Boven het gebied hangt een toxische mist en mensen hebben last van geïrriteerde ogen en een droge keel. In het gebied wonen naar schatting 20 miljoen mensen.

De overheid is begonnen met miljoenen mondmaskers uit te delen. Scholen blijven dicht tot dinsdag en ook de bouwwerven en fabrieken liggen enkele dagen stil. Het is tevens verboden om vuurwerk af te steken.

De vervuiling zou voornamelijk afkomstig zijn van het platteland, waar elk jaar rond deze tijd landbouwgronden in brand worden gestoken. Dat leidt telkens, in combinatie met het koudere weer en de zwakke wind, tot smog in het gebied. De lucht in Delhi is sowieso al bij de meest vervuilde ter wereld, door het groeiende autoverkeer, de uitstoot van de industrie en de vuurtjes van de miljoenen arme inwoners.

Vrijdagmiddag lokale tijd noteerde de Amerikaanse ambassade in New Delhi een piek van fijn stof PM2,5 van 421 microgram per kubieke meter. De Wereldgezondheidsorganisatie legt de limiet op gemiddeld 25 microgram.