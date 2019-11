Google koopt Fitbit voor 2,1 miljard dollar

Google heeft een akkoord gesloten om smartwatchproducent Fitbit over te nemen voor 2,1 miljard dollar (ongeveer 1,9 miljard euro). Dat meldt het Amerikaanse technologiebedrijf.

Google zal 7,35 dollar per aandeel betalen voor het bedrijf uit San Francisco. Dat is een bonus van 71 procent op de prijs van een aandeel voor uitlekte dat Google een bod had uitgebracht. Fitbit trok in 2015 nog naar de beurs voor 20 dollar per aandeel.

Het is al de tweede grote overname van Google dit jaar. In juni sloot het een akkoord om cloudsoftwarebedrijf Looker over te nemen voor 2,6 miljard dollar.

Privacy

Wellicht zal de Fitbit-deal de aandacht trekken van de concurrentiewaakhonden, die zich zullen afvragen wat Google van plan is met de gegevens die Fitbit-gebruikers de voorbije jaren hebben gedeeld.

In een blogpost over de overname belooft Google alvast transparantie. ‘Sterke richtlijnen rond privacy en veiligheid zijn sinds het begin deel van het DNA van Fitbit, en dat zal niet veranderen’, luidt het. Zo zegt Google dat gezondheidsgegevens van Fitbit niet gebruikt zullen worden voor advertenties.