Arsenal houdt haar gecontesteerde aanvoerder Xhaka aan de kant

Arsenal-middenvelder en -kapitein Granit Xhaka zal zaterdag niet spelen voor de Gunners tegen Wolverhampton Wanderers op de elfde speeldag van de Premier League. Dat maakte coach Unai Emery vrijdag bekend. Xhaka wordt in bescherming genomen na zijn uitdagende gebaren aan het adres van zijn eigen fans tijdens de vorige thuiswedstrijd tegen Crystal Palace.

“Hij zal morgen niet spelen”, herhaalde Emery vrijdag diverse malen op de persconferentie, één dag voor de wedstrijd in het Emirates Stadium.

Xhaka werd de voorbije weken op de korrel genomen door de fans omwille van zijn matige prestaties en onvoldoende leiderschap. Bij zijn wissel vorige week zondag reageerde de Zwitser dan ook met hevige gebaren en een scheldtirade. Emery liet eerder deze week nog in het midden of Xhaka op lange termijn aanvoerder zou blijven.

De middenvelder verklaarde donderdag in een persbericht “dat hij het gevoel had niet te worden begrepen door de supporters die hem tijdens de wedstrijd uitscholden en de voorbije week op sociale media ook nog eens de volle laag gaven”. “Ik kreeg te horen dat ze mijn benen zouden breken of mijn vrouw zouden doden, of dat ze hoopten dat mijn dochter kanker zou krijgen”, legde Xhaka uit. Desalniettemin gaf hij toe dat zijn reactie “een gebrek aan respect vertoonde voor de fans die de club, het team en hemzelf wel steunen”.

Arsenal gaat momenteel door een moeilijke periode. Na de nederlaag bij Sheffield United (1-0) kon tegen Crystal Palace (2-2) opnieuw niet gewonnen worden. Afgelopen week werd in de League Cup nog na strafschoppen verloren van Liverpool.

