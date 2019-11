Zinédine Zidane is tevreden over Hazard: “Maar hij moet nog meer scoren”

“Hij wordt elke dag beter en beter. Het enige dat nog ontbreekt is dat hij regelmatig scoort.” Dat zijn de woorden van Real Madrid-coach Zinédine Zidane over zijn sterspeler Eden Hazard vrijdag op de persconferentie, één dag voor de competitiewedstrijd tegen Betis Sevilla.

“Jullie hebben hem al beter zien spelen, wij ook”, begon Zidane over de kapitein van de Rode Duivels. “Maar we zijn al blij met wat hij momenteel brengt. Hij gaat zijn topniveau snel terugvinden. Daar zijn we honderd procent zeker van. Het gaat nu al steeds beter. En we zien hem elke dag hard werken. Tegen Galatasaray in de Champions League had hij twee of drie kansen op een doelpunt. Dat moet nog beter. Hij moet nog met regelmaat scoren.”

Eden Hazard maakte afgelopen zomer de overstap van Chelsea naar Real Madrid. Hij miste de competitiestart in Spanje door een dijblessure en kon dit seizoen nog maar één keer scoren, begin oktober in de 4-2 zege tegen Granada.