Klimmaattop zal plaatsvinden in Madrid na annulering Chili

De internationale klimaatconferentie zal in Madrid plaatsvinden nadat Chili de top had geannuleerd. Dat bevestigen de Verenigde Naties.

De COP 25 internationale klimaatconferentie vindt - net zoals in Chili de bedoeling was - plaats van 2 tot 13 december in de Spaanse hoofdstad. Dat had Spanje zelf voorgesteld.

Chili had de top geannuleerd vanwege het aanhoudende sociaal protest in het land. Ook de handelsbijeenkomst Apec die op 16 en 17 november zou plaatsvinden, werd geschrapt.

‘Een president moet zijn bevolking boven alles zetten’, zei president Sebastian Piñera.

Klimaatactivisten Greta Thunberg en Anuna De Wever zouden de top in Chili bijwonen. De Wever is al sinds begin oktober onderweg met een zeilboot. De Wever zei dat hun zeiltocht over de oceaan niet afgeblazen wordt. Hun zeilboot zet verder koers richting Zuid-Amerika.