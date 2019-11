Heidi Klum maakt weer indruk op Halloween

Heidi Klum heeft haar best gedaan voor haar twintigste Halloweenparty. Aan haar kostuum werd maar liefst dertien uur gewerkt. Het resultaat? Een schrikwekkend monster.

New York vormde donderdagavond alweer het decor voor het populaire Halloweenfeest van Heidi Klum, dat dit jaar aan zijn twintigste editie toe is.

Het Duitse model, met een grote voorliefde voor Halloween, wilde die verjaardag niet onopgemerkt voorbij laten gaan en hees zichzelf in een Halloweenkostuum dat zijn weerga niet kent. Ze was compleet onherkenbaar in haar kostuum dat wat weg had van een robot en een alien.

Fans konden de transformatie dit jaar trouwens exclusief volgen. Niet enkel via haar sociale media waar ze haar volgers voortdurend op de hoogte hield van de vorderingen, maar ook live in New York, waar ze in de etalage van Amazon Books opgemaakt werd.