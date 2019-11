‘Belg en Nederlandse gedood bij overval in Zuid-Afrika’

Een 53-jarige Belgische man en een 74-jarige Nederlandse vrouw zijn woensdag om het leven gekomen bij een overval in Zuid-Afrika. Dat melden lokale media.

De feiten speelden zich woensdagmiddag af in Marloth Park, een safaripark nabij de grens met Mozambique. Verschillende mannen zouden er omstreeks 15 uur aangebeld hebben bij de Belgische eigenaar van een huis, tevergeefs op zoek naar werk. In die woning waren ook zijn echtgenote, zijn schoonmoeder en een Nederlandse vrouw aanwezig.

De mannen, van wie één een vuurwapen bij zich had, zouden daarop de woning zijn binnengedrongen en de bewoners hebben gekneveld. Ze gingen aan de haal met waardevolle spullen. De slachtoffers konden zich pas uren later bevrijden en met een panniekknop in het huis alarm slaan. De man en de Nederlandse bezoekster bleken intussen gestikt.

De politie opende een moordonderzoek, en startte een klopjacht op de daders. De echtgenote en schoonmoeder zouden naar het ziekenhuis zijn overgebracht.

Belgisch slachtoffer

Er was aanvankelijk sprake van twee Nederlandse slachtoffers, maar lokale media meldden dat het om een 53-jarige Belg gaat. Die informatie werd aan persagentschap Belga bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zou gaan om een man die samen met zijn echtgenote een hotel in Mozambique uitbaatte. De 74-jarige vrouw die om het leven kwam, naar verluidt een vriendin van de schoonmoeder, zou wel uit Nederland komen.

Marloth Park ligt aan de rand van het wereldberoemde Krugerpark, en is een populaire vakantiebestemming in Zuid-Afrika. Hoewel het land bekend staat voor gewelddadige criminaliteit, doet de moord in het toeristische gebied dus veel stof opwaaien.