De Vietnamese politie heeft vrijdag twee verdachten gearresteerd in de zaak van de koelwagen in Essex, waarin vorige week 39 lijken werden ontdekt. De container bereikte het Verenigd Koninkrijk vanuit de haven van Zeebrugge.

De Vietnamese politie opende een onderzoek naar mensenhandel, nadat al tien families aangifte hadden gedaan dat ze vreesden voor het leven van een familielid dat recent was vertrokken naar het Verenigd Koninkrijk om er een beter bestaan op te bouwen.

Naast de twee arrestaties van vrijdag werden ‘verschillende’ andere mogelijke betrokkenen ondervraagd door de regionale politie van de provincie Ha Tinh, zo meldt persagentschap Reuters.

De politie onderzoekt ook of er linken zijn met gelijkaardige zaken die de voorbije vijf jaar gebeurd zijn.

De Vietnamese premier Nguyen Xuan Phuc beval een onderzoek naar mensenhandel nadat de Britse politie had meegedeeld dat minstens sommige slachtoffers uit Vietnam kwamen. De Vietnamese politie heeft DNA-stalen afgenomen bij een reeks familieleden van mogelijke slachtoffers.

Meerdere vermeende slachtoffers komen uit de provincie Nghe An. Dat is een van de armste provincies van Vietnam.

In het Verenigd Koninkrijk zijn in totaal nu vijf verdachten opgepakt in verband met de vrachtwagen in Grays, onder wie de Noord-Ierse truckchauffeur. Hij wordt onder meer verdacht van mensensmokkel, doodslag en witwassen.