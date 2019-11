Opnieuw ophef in Spanje om verkrachtingszaak: strafvermindering omdat slachtoffer (14) bewusteloos was

Het besluit van een rechter in Barcelona om vijf mannen die werden beschuldigd van de groepsverkrachting van een veertienjarig meisje niet te veroordelen wegens verkrachting, maar slechts voor seksueel misbruik, zorgt voor grote ophef in Spanje. Op seksueel misbruik staan in het Zuid-Europese land veel lichtere straffen.

Volgens de Catalaanse rechtbank maakten de daders zich niet schuldig aan een groepsverkrachting, omdat het slachtoffer bewusteloos was en ze geen geweld of intimidatie gebruikten. Onder het Spaanse recht kan slechts onder die omstandigheden gesproken worden van een verkrachting.

De vijf mannen werden daardoor enkel schuldig bevonden voor het minder zware vergrijp seksueel misbruik. Ze werden veroordeeld tot celstraffen die opliepen tot twaalf jaar. Een veroordeling wegens verkrachting had hen mogelijk twintig jaar achter de tralies doen belanden.

In Spanje wordt furieus gereageerd op de uitspraak. ‘Ik ben geen rechter en ik weet niet hoe lang ze achter de tralies behoren te zitten. Wat ik wel weet, is dat hier geen sprake is van misbruik. Dit is een regelrechte verkrachting’, tweette Ada Colau, de burgemeester van Barcelona.

Daders gewapend

De vijf mannen - twee Spanjaarden, twee Cubanen en een Argentijn - vergrepen zich aan het meisje tijdens een openbare drink (botellón) in Manresa, een stad in het noordoosten van Catalonië, in oktober 2016.

Volgens de aanklager verkeerde het slachtoffer tijdens de feiten onder invloed van alcohol of drugs. Een van de daders zou de anderen hebben aangemoedigd om elk om beurt vijftien minuten lang het meisje te verkrachten. De daders ontkenden elke betrokkenheid, ook al werd het DNA van een van hen gevonden op het ondergoed van het slachtoffer.

Tegen de rechtbank zei het meisje dat ze zich amper iets kon herinneren van wat haar overkomen was. Ze was er wel zeker van dat een van de daders gewapend was. Hij droeg volgens haar een pistool.

Wolf pack

Het Spaanse parlement buigt zich momenteel over een wijziging van de wet die bepaalt wanneer sprake is van een verkrachting, en wanneer niet. Het is namelijk niet de eerste keer dat ophef ontstaat in het land na het besluit van een rechter om verkrachters slechts te straffen wegens seksueel misbruik.

De bekendste zaak is die van de ‘wolf pack’. Tijdens de stierenrennen in Pamplona van 2016 lokten vijf mannen een vrouw van achttien jaar mee naar de kelder van een flatgebouw langs het parcours. Daar stelden ze zich met zijn vijven op rond de vrouw, kleedden ze haar uit en hadden onbeschermde seks met haar. Enkele mannen filmden het hele gebeuren en deelden de video’s in een Whatsapp-groep met de naam ‘wolf pack’.