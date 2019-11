Onttroonde All Blacks veroveren brons op WK rugby

Nieuw-Zeeland heeft vrijdag de kleine finale van het WK rugby in Japan gewonnen. De All Blacks versloegen in het Tokyo Stadium in Chofu Wales met 40-17.

Vorig weekend verloor Nieuw-Zeeland, de tweevoudige titelverdediger, in de halve finale verrassend met 19-7 van Engeland. Een dag later ging Wales met 19-16 onderuit tegen Zuid-Afrika. De Springboks spelen zondag in Yokohama om de wereldtitel tegen de Engelsen.

Sinds de eerste editie van het WK in 1987 stonden de All Blacks slechts twee keer niet op het podium (vierde in 1999 en kwartfinalist in 2007). Drie keer veroverde Nieuw-Zeeland de wereldtitel, in 1987, 2011 en 2015. In 1995 verloren ze de finale (tegen Zuid-Afrika), in 1991 en 2003 pakten ze brons.

Wales blijft steken op één WK-medaille, brons in 1987.