04/10/2019

Maskerverbod

Carrie Lam, leider van Hongkong, grijpt terug naar een wetgeving uit 1922 – het koloniale tijdperk – om het protest dood te knijpen dat de bestuurlijke regio al vier maanden in zijn greep houdt. Er komt een verbod op het dragen van maskers tijdens ‘onwettige’ en ‘ongeoorloofde’ protesten. Wie zich daar niet aan houdt, riskeert een jaar celstraf en een boete van 25.000 Hongkongse dollar (2.900 euro).De beslissing betekent volgens Lam niet dat Hongkong zich in een noodtoestand bevindt: het doel is volgens haar vooral de vrede in de stad te herstellen. Critici zien het verbod op maskers – die vaak gedragen worden om niet herkend te worden op camera’s of sociale media – veeleerals een verdere escalatie in het conflict.