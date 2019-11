Grieks parlement stemt in met veel strengere migratiewet

Het Griekse parlement heeft donderdagavond laat een nieuwe, veel strengere asielwet goedgekeurd. Die moet de behandeling van de aanvragen versnellen en het terugsturen van afgewezen vluchtelingen vergemakkelijken. Hulporganisaties vrezen dat de wet de mensenrechten zal uithollen.

De 237 pagina’s tellende wet zal er volgens de Griekse regering voor zorgen dat vluchtelingen sneller kunnen integreren. ‘Asielaanvragen blijven nu nog veel te lang liggen. Dankzij de nieuwe wet kan voortaan binnen de zestig dagen een beslissing genomen worden. Dat is nodig, want elke dag komen er meer en meer bootvluchtelingen bij’, zei Michalis Chrysohoidis, minister van Civiele Bescherming.

Volgens Chrysohoidis zorgt de wet ervoor dat ‘bestaande processen gestroomlijnd worden’. ‘Migranten wier aanvraag is afgekeurd, zullen dan sneller naar hun land van oorsprong kunnen worden teruggestuurd.’

Griekenland kampt momenteel met een gigantische achterstand van asielaanvragen. Ruw geschat liggen nog 68.000 openstaande aanvragen op een beslissing te wachten. Asielzoekers wachten wel zes jaar tot ze een antwoord krijgen op hun verzoek. Dat kwam de regering van premier Kyriakos Mitsotakis ook internationaal op al heel wat kritiek te staan.

Mitsotakis zei het parlement dat zijn regering vooral een duidelijke boodschap wil uitsturen. ‘Genoeg is genoeg. We hebben genoeg van al die mensen die weten dat ze niet in aanmerking komen voor asiel, maar toch proberen de grens over te steken en in ons land willen blijven’, zei hij.

Overbevolkte detentiecentra

Mensenrechtenorganisaties en de oppositie zeggen echter dat de wet de toegang tot internationale rechtsbescherming voor asielzoekers drastisch zal inperken. Ze waren er evenmin over te spreken dat de regering de wet amper enkele dagen geleden naar het parlement stuurde.

Donderdag waarschuwde de Europese Unie nog voor de ‘explosieve situatie’ die momenteel heerst in de overbevolkte, Griekse asielcentra. ‘De situatie van de migranten, ook die van asielzoekers, in de Griekse detentiecentra is de afgelopen twaalf maanden nog veel erger geworden’, zei Dunja Mijatovic, de Europese Commissaris voor Mensenrechten. ‘Er zijn dringend maatregelen nodig tegen de schrijnende omstandigheden waarin duizenden mensen gedwongen moeten leven.’

Op verschillende Griekse eilanden nabij Turkije zitten meer dan 35.000 mannen, vrouwen en kinderen vast. De overgrote meerderheid wacht op een beslissing over zijn of haar asielaanvraag. Sinds 2015 probeerden meer dan een miljoen migranten, de meesten Syriërs, via Turkije en de Griekse eilanden Europa te bereiken.