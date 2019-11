Belgische vrouwen verbeteren nationaal record in ploegenachtervolging

Op de eerste manche van de wereldbeker baanwielrennen 2019-2020, die plaatsvindt in het Wit-Russische Minsk, hebben de Belgische vrouwen in de ploegenachtervolging een nieuw nationaal record neergezet. Ze klokten vrijdag af in 4:21.097.

Daarmee doken ze bijna een seconde onder de vorige besttijd. Die dateerde van amper twee weken geleden op het EK in Apeldoorn waar Annelies Dom, Shari Bossuyt, Jolien D’hoore en Lotte Kopecky 4:21.933 neerzetten. Die vier, en Gilke Croket, verdedigen ook in Minsk de Belgische kleuren. In het klassement eindigde het Belgische kwartet als zesde.

De Belgische mannen grepen donderdag met hun chrono van 3:57.722 in de kwalificaties naast de top acht (en de eerste ronde).