Trump verhuist om fiscale redenen van New York naar Florida

De Amerikaanse president Donald Trump verhuist officieel van New York naar Palm Beach, Florida. Hij diende in september officiële documenten in waarin hij verklaart dat zijn resort Mar-a-Lago zijn ‘permanente thuis’ is. Ook zijn vrouw Melania deed dat.

Het echtpaar verklaarde ook dat ze woningen hebben in Washington (het Witte Huis) en New Jersey, de site van de Trump National Golf Club. De Trump Tower in New York werd door Trump aangegeven als een plaats waar hij vroeger verbleef.

Op de documenten die zijn ingediend bij de rechtbank van West Palm Beach wordt geen reden gegeven voor de verhuis. In tegenstelling tot in New York, bestaat in Florida geen inkomstenbelasting voor de staat. Ook de omzetbelasting is er lager dan in New York.

Trump verklaarde dat hij ‘zeer slecht werd behandeld’ door New York. ‘Ik hou van New York en de inwoners van New York, en dat zal ik altijd doen, maar helaas, ondanks het feit dat ik elk jaar miljoenen dollar aan belastingen betaal, ben ik door de lokale leiders van de stad en staat zeer slecht behandeld’, aldus de president op Twitter. ‘Ik vind het vreselijk om deze beslissingen te moeten nemen, maar uiteindelijk zal het het beste zijn voor alle betrokkenen.’

1600 Pennsylvania Avenue, the White House, is the place I have come to love and will stay for, hopefully, another 5 years as we MAKE AMERICA GREAT AGAIN, but my family and I will be making Palm Beach, Florida, our Permanent Residence. I cherish New York, and the people of..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019

Sinds Trump president werd, is hij niet vaak meer in New York geweest. Volgens NBC News spendeerde de Republikein 99 dagen van zijn presidentschap in Mar-a-Lago, 90 dagen in zijn golfclub in New Jersey en slechts 20 dagen in de Trump Tower.

Critici proberen al langer Trumps belastingaangiftes in handen te krijgen, maar hij gaf die, in tegenstelling tot andere presidenten, nooit vrij.