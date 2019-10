Sensatie in Anderlecht - AA Gent: Plastun scoort 3-3 in 94e minuut

Een snedig Anderlecht leek lang een maatje te groot voor AA Gent en kwam 3-1 voor, maar de bezoekers maakten er in het slot nog 3-3 van. Een aantrekkelijke partij eindigde zo op een billijk gelijkspel.

Voor rust hielden Verschaeren en Depoitre de twee teams in evenwicht, Roofe leek paars-wit na de pauze die broodnodige zege te schenken met twee treffers. Yaremchuk scoorde echter nog tegen vanop de stip, Plastun kopte in de 94e minuut de gelijkmaker binnen. Anderlecht komt met één op zes weer in woelige wateren, de Buffalo’s houden contact met de kop van het klassement.

Gent, waarbij Thorup Depoitre, Owusu en Asare in de plaats bracht van Bezoes, Mohammadi en Kvilitaia, startte sterk en plaatste paars-wit in de openingsminuten helemaal in de verdrukking. En toch was het Anderlecht, waar Vlap de geblesseerde Trebel verving, dat de eerste grote kans versierde. Saelemaekers bracht tot bij Sambi Lokonga, die hard uithaalde maar op Kaminski besloot.

Na een kwartier volgde opnieuw een schietkans voor de thuisploeg, die ondertussen met snedige tegenaanvallen de bovenhand had genomen, maar het slappe schot van Kayembe vormde geen probleem voor Kaminski. De Buffalo’s voetbalden nog altijd goed mee, maar creëerden geen concreet doelgevaar.

Bij de zoveelste snelle tegenprik van Anderlecht was het bingo: Cobbaut bracht hard en laag voor vanop links, Verschaeren schoof de 1-0 tegen de touwen. Voor het goudhaantje van paars-wit de vierde treffer sinds hij vorig seizoen debuteerde in het eerste elftal.

Het Anderlechtpubliek, dat dit seizen nog weinig reden tot vieren had, kon ook nu weer niet lang van zijn feestje genieten. Odjidja bracht voor op Depoitre, die de bal koelbloedig en in één tijd onder Van Crombrugge door joeg. Zeven minuten na de openingstreffer stond het zo alweer gelijk.

Toen Vlap een vrije trap mocht nemen op een gevaarlijke plaats net buiten de zestien, besloot hij meters naast. Saelemaekers kwam iets dichter in de buurt met twee aardige schoten, maar een goeie Kaminski bracht telkens redding.

De bijzonder onderhoudende partij zette zich ook na de pauze voort. Paars-wit begon vinnig, maar Vlap legde bij de eerste mogelijkheid terug op Verschaeren terwijl hij zelf had moeten schieten. Aan de overkant was een één-tweetje tussen Dejaeghere en David kenmerkend voor de wedstrijd van Gent: degelijk tot goed voetballen, maar weinig écht gevaar creëren. De Canadees koos voor een mooi hakje tot bij Dejaeghere, maar de bezoekers geraakten de bal daardoor wel kwijt.

Middenin de tweede helft beging Dejaeghere een erg drieste en eigenlijk gewoonweg lompe tackle op Sambi Lokonga. De bal ging op de stip. Kaminski koos de juiste hoek bij de elfmeter van Roofe, maar kon er net niet bij. Anderlecht op voorsprong, en verdiend. Het koos niet voor balbezit à la Kompany, maar wel voor doelgerichtheid à la Vercauteren en was beduidend gevaarlijker dan de Buffalo’s.

‘The Roofe is on fire’ klonk twee minuten later nog véél luider in het Lotto Park, want de Engelse spits krulde prachtig in doel vanaf de rand van de baklijn.

Gent had echter nog een slotoffensief in petto. Zeven minuten voor affluiten ging de bal op de stip na hands van Cobbaut. De VAR had veel tijd nodig om de situatie te beoordelen, maar Yaremchuk mocht wel degelijk aan de elfmeter plaatsnemen. In twee tijden – Van Crombrugge leek even redding te gaan brengen – bracht de Oekraïner AA Gent op 3-2. Anderlecht leek toch stand te houden, maar dat was buiten Plastun gerekend. Die mocht, op aangeven van Dompé, op doel koppen aan de tweede paal en bezorgde de Buffalo’s in de 94e minuut nog een punt. Van een knotsgek einde gesproken.